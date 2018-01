»Sympathische Fangarme«

Der Dichter und Liedermacher Wladimir Wyssozki ­(1938–1980) genießt im postsowjetischen Raum eine Popularität wie im Westen Bob Dylan und John Lennon zusammen. Vorige Woche wäre sein 80. Geburtstag gewesen, und die Regierung in Kiew konnte sich nicht dazu durchringen, den Termin wenigstens zu beschweigen. Wolodymyr Wiatrowytsch, Chef des »Instituts für Nationales Gedenken«, vertraute der Öffentlichkeit über seine Facebook-Seite an: Wyssozki sei natürlich »sympathischer und respektabler als die Moskauer Kirche«, aber das mache ihn nur noch gefährlicher für das ukrainische Volk: Denn wer ihn – oder andere sowjetische Künstler und Popstars – höre, der falle auf die »Fangarme der russischen Welt« herein. Er wolle ja gar keinem Verbot der Werke Wyssozkis das Wort reden, so Wiatrowytsch; an dessen Undurchsetzbarkeit war ja auch schon die Breschnewsche Sowjetunion gescheitert. Aber die ukrainische Gesellschaft müsse gewarnt sein.

Ein anderer, von dem die offizie...