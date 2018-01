Leisere Töne

Auf ihrer Jahrespressekonferenz am vergangenen Dienstag stellte die Deutsche Orchestervereinigung (DOV) fest, dass von 1992 bis 2018 die Zahl der öffentlich geförderten Orchester um fast ein Viertel, von 168 auf 129, gesunken ist.

Besonders hoch war der Schwund in Ostdeutschland. In den vergangenen 26 Jahren ist dort die Zahl der Musikerplanstellen von 5.032 auf 3.133 gesunken, während im Westen »nur« 514 Stellen gestrichen wurden. Im Osten hatte bereits eine Fusionswelle eingesetzt: 2017 wurden etwa die Landeskapelle Eisenach und die »Thüringen Philharmonie Gotha« zusammengeschlossen. Weitere Fusionen und Kürzungen drohen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Auch aus dem Kampf um die Verteilung der Rundfunkgebühren entsteht den Sendern ein Druck, bei den Rundfunkorchestern Stellen zu sparen.

Der Druck der Länder und Kommunen auf Einsparung von Stellen spiegelt sich auch in der Lohnentwicklung wider. Um ihren ...