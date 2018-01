Sie nennen es Freihandel

Jetzt also doch? Nein, er schließe die Rückkehr der Vereinigten Staaten zum Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP nicht aus, teilte US-Präsident Donald Trump vergangene Woche auf dem World Economic Forum (WEF) in Davos mit. Man ziehe Handelsabkommen mit einer Vielzahl von Ländern in Betracht, darunter auch mit den TPP-Staaten, »vielleicht auch als Gruppe«.

Die Aufkündigung des praktisch unterschriftsreifen TPP war die erste Amtshandlung des frischgebackenen US-Präsidenten gleich nach seiner Amtseinführung am 20. Januar 2017 gewesen. Das Abkommen biete der US-Wirtschaft nur völlig unzureichende Chancen, hatte er sich damals lautstark beschwert. Die elf Staaten, die an dem aufwendigen Vorhaben beteiligt waren, waren düpiert, die Absage war der erste außenpolitische Schaden...