Er will es wissen

Einst in den 80er Jahren. Das SED-Politbüro fuhr Volvo und die ersten Bezirkssekretäre Citroën. In Dresden fand ein Jugendfestival mit Pionieren und FDJlern statt. Ein Moment blieb mir besonders im Gedächtnis haften. Die Junge Welt-Redaktion hatte mich an die Elbe geschickt, um von einem Freundschaftsmeeting zu berichten. Das fand auf einem Platz statt, an dessen Rand das Gebäude mit dem Organisationszentrum stand. Ich schaute vom Balkon. Der Platz war bereits gefüllt, es sollte bald losgehen. Zur Rechten verlief eine Straße, auf der eine dunkle französische Limousine heranrollte und stoppte, ein Mann sprang heraus. Von links schob sich zur selben Zeit hupend ein dunkelblaues Auto mit kantigem schwedischen Heck durch die gedrängt stehende Menge bis vors Portal.

Schulterklopfen

Auch ihm entstieg ein Mann und eilte ins Haus. Der andere bahnte sich statt dessen seinen Weg durch die Massen. Er musste immer wieder Hände schütteln, blieb stehen, wechselte ein p...