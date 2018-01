Freude schönster Frauenfunken

Diesen Januar reist der Schriftsteller Peter Wawerzinek von Berlin nach Chicago. Dort lehrte er schon einmal drei Monate lang am College zum Thema »Wer hat Angst vorm weißen Blatt Papier?«. Jetzt möchte er wissen: Wie ist die Stimmung in der Bluesstadt im Trumpland? (jW)

Ausgeschlafen. Sonnenaufgang erlebt. Kaffee gebrüht. Fertig um acht Uhr. Hinaus in den Tag und zum See, mitten hinein in die Vorbereitungen einer Demonstration gegen Trump, zu der die Frauenpower rüstet. Massen an Latten, daran Texte auf Pappe. Eine Musikband wird johlend begrüßt. Texttafeln entlang dem Brückengeländer. Die Unterdrückung der Frau und ihre Befreiung das Thema. Die Sonne ist mit allen Frauen dieser Welt. Ist wie zu Zeiten meiner Kindheit/Jugend, sage ich zu der Chefin, nur dass sie hier alles von unten her selbst erledigen und nicht von oben herab dazu verdonnert werden. Highnoon, sagt die aufgeregte Frau, sollen wir kommen, da geht hier die Protestpost ab.

Also Zeit genug,...