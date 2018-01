Steht ein Architekt auf der Matte

Juten Tach, Frollein, ick hab Sie Ihr Haus jebaut, und dit hier is mein Kollege Mies van der Rohe aus Chicago, dürften wir mal kurz reinkommen? Nee, Kaffee muss nich.

Er »war stolz, während einer Fahrt mit Fremden durch Berlin, an irgendeiner Wohnungstür in irgendeinem Haus, das er gebaut hatte, zu klingeln und seine Wohnungen herzuzeigen. Und er fand immer freundlich gestimmte Bewohner vor, die seine Wohnung zu der ihren gemacht hatten und sie gern bewohnten.« Martina Düttmann, Gründerin der Edition Archibooks und selbst Bauingenieurin, war nicht die einzige, der dies mitzuteilen wichtig war. »Wenn die Kritik ihn hart anließ wegen seiner Bauten im Märkischen Viertel«, bezeugt der Schriftsteller Uwe Johnson: »er stand zu seiner Arbeit« und »wiederholte voller Zuversicht auf die Leute, die in seinen Häusern wohnen: Geht doch hin und klingelt und fragt nach mir!« Er, Johnson, wisse »von Leuten, die wohnen dermaßen einverstanden in einem Düttmannschen Haus, ...