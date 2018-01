Bedürftige abgewimmelt

Wer Hartz IV bezieht, darf so gut wie kein Vermögen mehr haben, wird überwacht und muss sich an strenge Auflagen halten. Bürgern aus dem EU-Ausland steht in den ersten fünf Jahren gar keine Leistung zu – sofern sie nicht lange genug einen Job hatten. Ein Gesetz der früheren Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD), seit Ende 2016 in Kraft, will es so. Schon 2015 hatte das Bundessozialgericht entschieden, dass Betroffenen spätestens nach einem sechsmonatigen Aufenthalt in Deutschland zwar kein Hartz IV, aber Sozialhilfe gezahlt werden müsse. Um notfalls ihr Recht einklagen zu können, müssen Mittellose aber erst einmal einen Antrag stellen und einen Bescheid in der Hand halten. Das Jobcenter Berlin-Zehlendorf versucht offenbar, das zu verhindern. Es legte Antragstellern Vordrucke zur Unterschrift vor, mit denen sie ihren Verzicht auf Hartz IV erklären sollten. Das berichtete der Sozialrechtler Harald Thomé und veröffentlichte entsprechende Dokumente.

