Massenhafter Betrug beim Mindestlohn

Noch immer betrügen deutsche Unternehmen ihre Beschäftigten massenhaft um den ihnen zustehenden Mindestlohn. Im vergangenen Jahr wurden gegen die Betriebe deswegen Bußgelder in Höhe von insgesamt mehr als 4,2 Millionen Euro verhängt. Das geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Partei Die Linke hervor. Demnach leitete der Zoll rund 2.500 Ermittlungsverfahren ein, weil Unternehmen gegen das Mindestlohngesetz verstießen. In jedem zweiten Fall musste der Betrieb zahlen. Der Schaden durch die Verstöße belaufe sich auf knapp 5,5 Millionen Euro, heißt es in dem Schreiben von Staatssekretär Michael Meister (CDU), das jW vo...