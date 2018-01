Die Drohung, normal zu arbeiten

Es muss nicht immer Streik sein: Pflegekräfte im Uniklinikum des Saarlands haben die Einstellung von zusätzlichem Personal durchgesetzt, indem sie der Krankenhausleitung androhten, ihre Dienstpflicht nicht mehr überzuerfüllen. Das hat die Gewerkschaft Verdi, die die Aktion organisierte, bereits am Mittwoch vor einer Woche bekanntgegeben. Der vergleichsweise kleine Protest zeigt aber exemplarisch, wie viel die Klinikbeschäftigten durchsetzen können, wenn sie zusammenstehen.

Den Erfolg haben die Beschäftigten der onkologischen Station des Uniklinikums in Homburg errungen. Für ihren Bereich waren bislang 18,5 Vollstellen eingeplant. Zu wenig, um eine gute Versorgung der Patienten sicherzustellen. Auf der Station seien in der Regel deutlich mehr als 30 Patienten zu betreuen gewesen, sagte der zuständige Verdi-Sekretär Michael Quetting am Dienstag zu jW. Bisweilen müssten die zu Versorgenden sogar auf dem Flur liegen. Für die Pflegekräfte habe diese hohe Ausla...