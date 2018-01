Rechter Flügel der »Mitte«

Die neue Rechte hat dazugelernt. Statt Aufmärsche mit schwarzen Fahnen und »Ausländer raus«-Gebrüll zu veranstalten, setzt sie sich als rechter Flügel des bürgerlichen Lagers in Szene. Wie das geht, zeigte die AfD am vergangenen Sonnabend in Magdeburg. Auf der »Meile der Demokratie«, organisiert vom städtischen Bündnis gegen Rechts (BgR), verteilte sie ihre Parteiblättchen und mimte das ausgegrenzte Opfer. Das tat die AfD nicht etwa im Rahmen einer Protestaktion, sondern ganz legal mittendrin am eigenen Stand.

Zuvor hatte sie auf ihre Teilnahme gepocht. Wer demokratisch gewählte Parteien ausschließe, handele undemokratisch, hieß es. Das führte zu erregten Diskussionen. Einige Initiativen sagten ihre Teilnahme an der Meile ganz ab. Der im Gros studentische Magdeburger Linksjugendverband Solid und das ihm nahestehende Bündnis »Block MD« riefen zu einer Demonstration gegen die AfD auf. Etwa 600 Menschen beteiligten sich daran.

Am Nachmittag eskalierte die Si...