Re: Vorsicht, der Mehlwurm kommt!

Das Essen der Zukunft?

Die beiden Unternehmer Max Krämer und Baris Özel haben sich was vorgenommen. Mit ihrem Startup wollen sie ganz Europa Appetit auf Krabbeltiere machen. Dafür haben sie einen Insektenburger entwickelt. Doch in Deutschland dürfen sie den bisher nicht verkaufen. Das Problem: In der Europäischen Union ist die Zulassung von Lebensmittel aus Insekten bisher eine rechtliche Grauzone. Jedes Land entscheidet nach eigenem Gusto. Wurmt uns das?

Arte, 19.40

Prinz Eugen und das ­Osmanische Reich – Mehr als nur Feinde

Der edle Ritter, so kennen wir ihn. Die Geschichte von Prinz Eugen spiegelt einen st...