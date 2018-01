Rotlicht: Konzentrationslager

Der Begriff Konzentrationslager ist seit der Naziherrschaft in Deutschland so eindeutig mit dieser verbunden und von ihr geprägt, dass er außerhalb dieses geschichtlichen Kontextes so gut wie gar nicht verwendet wird.

Einrichtungen dieser Art mit einer hohen Todesrate – wenn auch nicht zum Zweck des organisierten und systematischen Massenmords wie in den deutschen Vernichtungslagern – gab es indessen auch schon früher. Lässt man in diesem Zusammenhang die Kriegsgefangenencamps außer acht, die in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts aufkamen, entstanden die ersten Konzentrationslager ab 1830 in den Vereinigten Staaten. Sie dienten zur zeitweisen Unterbringung indianischer Stammesgruppen, bevor sie auf verlustreichen Märschen weiter nach Westen vertrieben wurden.

Die erste Verwendung des Begriffs geht auf die »reconcentrados« zurück, die das spanische Militär während des Kubanischen Unabhängigkeitskrieges (1895–1898) auf der Insel anlegte, um die Au...