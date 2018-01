Kein Geld der Welt

Im September 2017 hatte die Finanzaufsicht Chinas die Neuemission von sogenannten Kryptowährungen verboten. Der Preis für die digitalen Kunstprodukte sackte ab. Man hätte meinen können, das Ende des verrückten Geschäfts mit Bitcoins sei schon gekommen. Schließlich war den Medien zu entnehmen, China sei das Land, in dem mit den Bitcoins am intensivsten spekuliert werde. Der Preis des Bitcoin rutschte tatsächlich von 4.700 auf 3.300 US-Dollar ab. Aber wie so oft bei diesem Spekulationsobjekt ging die Post danach erst richtig ab. Am 17. Dezember erreichte der Bitcoin einen neuen Rekordpreis von 20.089 Dollar. Das ist eine Versechsfachung binnen drei Monaten.

Die Chicago Mercantile Exchange (CME), eine der ältesten Börsen der Welt, begann im Dezember 2017 den Handel mit einem »Future«, einer Wette auf den Preis des Bitcoin an einem festgelegten Datum in der Zukunft. So ein Kontrakt wird formal von der US-Finanzaufsicht geprüft. Die Spekulanten konnten daraus ...