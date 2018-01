Diesen Januar reist der Schriftsteller Peter Wawerzinek von Berlin nach Chicago. Dort lehrte er schon einmal drei Monate lang am College zum Thema »Wer hat Angst vorm weißen Blatt Papier?«. Jetzt möchte er wissen: Wie ist die Stimmung in der Bluesstadt im Trumpland? (jW)

Der Plan für den ersten großen Spaziergang. Blues, Chess Records, Tommy Gun’s Garage, Chicagoer Feuerwehr, die Gospel Way Bible Church, dann Hundepark, Brauerei, Galerie, ehemalige Synagoge, Museumspark, Aquarium, am Ufer entlang zurück zur großen Wasserfontäne, dem Neptunbrunnen am Alexanderplatz ähnlich, nur viel größer ausgeführt. Und dann das. Nebel über Nebel, allüberall. Wir stiefeln trotzdem los.

Nebel ist Leben, belebend schön anzusehn, die herrliche Waschküche. Einsam ist jeder Busch und Stein. Kein Baum sieht den anderen. »Jeder ist allein« von Hermann Hesse habe ich im Kopf. Die Zeilen wird man nicht wieder los, und so schnell ist der dicke Dunst nicht weg gewedelt. Die Brühe s...