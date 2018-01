Churchill in der U-Bahn

Woher diese Sehnsucht nach dem »Empire«, nach »großen Worten« der »großen Staatsmänner« in Zeiten großer Krisen? Vielleicht ist diese Frage in Zeiten der offenkundigen Legitimationskrise dessen, was sich Demokratie nennt, viel zu naiv gestellt. Auffällig ist es jedoch schon, dass »Die dunkelste Stunde« von Joe Wright nach »Churchill« von Jonathan Teplitzky und »Dunkirk« von Christopher Nolan bereits der dritte in den letzten Monaten herausgekommene Spielfilm ist, in dem die historische Figur Winston Churchill eine gewichtige (und halbwegs gute) Rolle spielt. Vielleicht hätten gelegentlich auch mal Inder, irische Katholiken oder englische Bergarbeiter gefragt werden sollen, wie dessen Vermächtnis einzuschätzen ist. Der Zweite Weltkrieg wird noch immer gern genommen. Da waren schließlich die andern ganz offensichtlich die Bösen.

Gary Oldman gibt Churchill als einen exzentrisch humorigen, nuschelnden Alkoholiker, den mit Ausnahme seiner Familie und seiner Se...