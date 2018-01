Maus, Eisenstein, Stephan

Am Montag wurde auf Hollywoods Walk of Fame eine Dame mit einem Stern geehrt, die zur »#MeToo«-Debatte etwas hätte beitragen können, denn vor fast 90 Jahre wurde Minnie Maus nur durch das beherzte Einschreiten von Micky Maus vor den Vergewaltigungsversuchen durch Kater Karlo gerettet. Mit Micky hatte sie dann einvernehmlichen Sex (wenn man das Küssetauschen dazu zählen darf). Tatsächlich ist Minnie die einzige Zeichenfigur, die einen Stern bekommt, denn der Comic ist ein männliches Geschäft, auch wenn Frauen langsam aufholen. Minnie steht auch im Film fast immer in Beziehung zu männlichen Pendants: Plutos Frauchen, Tante von Mack und Muck und natürlich Mickys Dauerverlobte.

Sicherlich mochte Sergej Eisenstein Minnie auch, aber fotografieren ließ er sich bei seinem Besuch bei Walt Disney in Burbanks 1930 nur mit Micky. Von dem legendären sowjetisch...