In der Cyberhölle

In den letzten Jahren machte die Gruppe Andcompany and Co. aus all ihren Bühnenperformances ausgesprochen gute Hörspiele beim WDR. Hoffentlich auch aus ihrer Neuesten: Am vergangenen Samstag hatte »The Empire Feeds Back« im Berliner Hebbel am Ufer (HAU1) Premiere. Das Stück spielt in einer eiskalten Cyberhölle inklusive schneeähnlichem Pixelsturm. Die drei Protagonisten wurden aus dem Internet dorthin verbannt. Sie sind sich keines Vergehens bewusst und machen sich daran, das System zu ändern. Zur Hilfe kommt ihnen der 1973 ermordete chilenische Präsident Salvador Allende. Er erteilt ihnen eine Lektion in Sachen Kybernetik und Sozialismus. Denn schon lange vor der Jahrhundertwende wurde mit dem Projekt »Cybersyn« (1971–73) in Chile eine computergestützte Wirtschaftsorganisation umgesetzt.

In einer ganz anderen Hölle fanden sich voriges Jahr viele Demonstranten beim Hamburger G-20-Gipfel wieder. Um die dortige Polizeigewalt geht es in Rainer Links Feature ...