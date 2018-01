Spieler, komm rüber

Diesen Januar reist der Schriftsteller Peter Wawerzinek von Berlin nach Chicago. Dort lehrte er schon einmal drei Monate lang am College zum Thema »Wer hat Angst vorm weißen Blatt Papier?«. Jetzt möchte er wissen: Wie ist die Stimmung in der Bluesstadt im Trumpland? (jW)

Ein großer Moment. Die Wohnungstür schließen, Urlaub machen. Straßenbahn, Nahverkehrszug, alles fährt pünktlich. Viel zu früh am Flughafen. WOW heißt die Fluggesellschaft, die kenne ich nicht. Habe mich in Internet zu informieren versucht. Werde ich nie wieder machen. Das zieht einen echt runter, was die Leute so schmieren. Service müsste Schlimmvices heißen. Erst die Verspätung, dann den Anschluss verpasst. Kein Essen, kein Trinken, kein Dollar, kein Euro, nur Kartenzahlung möglich. Keine Beinfreiheit, keine Unterhaltung, nur ausländisches Personal. Ich spreche aber doch kein Isländisch, bin der englischen Sprache nicht mächtig.

Und dann ist alles gut. Wir werden abgefertigt wie bei jede...