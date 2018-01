Grünen-Bürgermeisterin verlässt der Mut

Im September hatte die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg mit großer Mehrheit von Linkspartei, Grünen, und SPD einem Antrag der Linksfraktion zugestimmt, eine Städtepartnerschaft mit der Stadt Dêrik in der kurdischen Autonomieregion Rojava in Nordsyrien einzugehen.

Die Initiative für die erste deutsche Städtepartnerschaft mit einer Kommune in der völkerrechtlich nicht anerkannten Demokratischen Föderation Nordsyrien ging von den beiden Bürgermeistern der 26.000-Einwohner-Stadt Dêrik aus. Beide Kommunen setzten sich offensiv gegen Rassismus und Diskriminierung ein, seien besonders multikulturell und multikonfessionell geprägt, hatten der Assyrer Ebd Elmeshi Cucu und die Kurdin Dejla Muhammed Hamo ihren Vorschlag in einem Brief begründet. So leben in Dêrik Kurden, Araber, Assyrer, Armenier sowie eine große Zahl von jesidischen Flüchtlingen aus dem Nordirak. Um die Idee praktisch werden zu lassen, wurden im Hausha...