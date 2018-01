Lieber selbst die Waffen bauen

Saudi-Arabien steuert um. Das Land, das unter den Staaten mit den größten Militärausgaben der Welt regelmäßig den dritten oder vierten Rang einnimmt, wird nach dem Willen seiner Regierung sein Kriegsgerät künftig selbst produzieren. Dazu hat der saudische Staatsfonds PIF (Public Investment Fund) im Mai 2017 den Konzern Saudi Arabian Military Industries (SAMI) gegründet. SAMI soll, so will es Riad, zu einem der 25 größten Rüstungskonzerne weltweit aufsteigen. Schon 2020 soll das Unternehmen mit 5.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 200 Millionen Euro erzielen. Dann fließen die saudischen Rüstungsausgaben nicht mehr in US-amerikanische und deutsche, sondern in saudische Kassen.

Die Türkei verfolgt ein ähnliches Konzept. Sie verfügt zwar ...