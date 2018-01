Über Schwundstufen bürgerlicher Ideologie

Am 15. Januar begann in Budapest der Abtransport des Lukács-Archivs mit unbestimmtem Ziel. Ein Akt der Barbarei, der nicht zufällig den Autor trifft, der das klassische Werk des Marxismus gegen den Irrationalismus geschrieben hat, die »Zerstörung der Vernunft«. Zufall und zugleich kein Zufall also, dass sich das neue Heft der Zweimonatszeitschrift Marxistische Blätter diesem Gegenstand widmet. Daniel Bratanovic unternimmt darin einen »Streifzug durch die Irrationalismen dieser Tage« bis hin zur »heute erreichten Schwundstufe«. Denn während sich Lukács vor allem mit Romantik, Nietzsche, Spengler oder Heidegger befasste, geht es heute vorwiegend um Esoterik und Aberglauben: »Aluhüte schützen, Bachblüten heilen und Chemtrails schaden«. Die Selbstoptimierung sei »ein Komplize des reibungslosen Betriebsablaufs kapitalistischer Gesellschaften«, insofern sich deren Subjekte als »innerlich aufgeräumte Ich-AG...