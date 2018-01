Die Schönheit des Regenwurms

Was ist Schönheit? Liegt sie tatsächlich im Auge des Betrachters? Und wenn dem so ist – bedeutet das, dass Schönheit nun einmal subjektiv ist, oder entfalten die Dinge ihre Schönheit erst, wenn wir sie betrachten? Und wie erstrebenswert ist das: schön zu sein, von schönen Dingen umgeben zu sein? Der kleine Bruno beschwert sich über die Schönheit jedenfalls schon auf den ersten Seiten von Julia Webers Debütroman. Er tut dies in einem eher seltenen Moment: Er und seine Schwester Anais sind mit der Mutter in den Urlaub gefahren. In einen Urlaub ohne Alkohol, um genau zu sein. Steg, Schilf, Blässhuhn, Campingwagen, aber Bruno beschwert sich: »Immer ist alles schön.« Lange wird es nicht schön bleiben, schon nach wenigen Stunden bricht die Mutter ihren Vorsatz.

Es ist ein hartes Leben, das Weber ihren drei Protagonisten aufbürdet – der Ich-Erzählerin Anais, neun oder zehn Jahre alt, jedenfalls noch vor dem »großen Busen« und »Tätowierungen« und »roten Lackstief...