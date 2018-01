Knapp für »Groko«-Gespräche

Der »Zwergenaufstand« in der SPD gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union im Bund ist am Sonntag nachmittag knapp gescheitert: 56,4 Prozent der Delegierten und Vorstandsmitglieder votierten auf dem Sonderparteitag in Bonn für das Vorhaben, 43,5 Prozent dagegen. Nur einer der 642 Stimmberechtigten enthielt sich. Die Gespräche mit CDU und CSU über eine große Koalition (»Groko«) können damit in den nächsten Tagen beginnen und möglicherweise schon im Februar abgeschlossen werden. Über den Koalitionsvertrag sollen dann allerdings mehr als 440.000 SPD-Mitglieder abstimmen.

Parteichef Martin Schulz hatte am Sonntag in einer kämpferischen Rede für eine große Koalition geworben. Noch im...