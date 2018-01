Zuppa di pesce

»Lebe lieber italienisch« von Olaf Kreinsen (Deutschland/Italien 2014) ist ein für das (Sonntags-)Fernsehen produzierter Film und trotzdem sehenswert. Die Geschichte bietet mehrere Wendungen, eine davon ist sogar unvorhersehbar. Verschiedene Italiener haben bei der Produktion mitgewirkt (das Drehbuch stammt zum Beispiel von Cecilia Calvi und Anna Samueli), so dass die Klischeevorstellungen der Deutschen über die Italiener zwar weitestgehend bestätigt werden, aber auf liebevolle Weise. Man erkennt auch gut, wie traumhaft schön Apulien ist, die Region Italiens, in der der Film spielt. Doch die Landschaft wird nicht spektakulär in Szene gesetzt oder mit Klimpermusik unterlegt, wenn man sie sieht.

Der Ingenieur Paolo Sanseviero (Alessandro Preziosi), der seit zwanzig Jahren in Deutschland lebt, erfährt von seinem Bruder, dass die Mutter im Sterben liegt. Zwar ist man einst im Streit auseinandergegangen, aber nun eilt Paolo in die Heimat. Seine Frau begleitet ...