Der dritte Fan

»When I pose – I mean: a very good pose, let’s say the Most Muscular Pose – the audience starts screaming. It’s like I say to them: Well, here it is! Here is the best body! Look at it and freak out! Because what you see, you are not going to see it tomorrow, not the next day. It’s a once-in-a-lifetime experience.« (»Wenn ich eine Pose einnehme – also eine sehr gute, zum Beispiel die Most-Muscular-Pose – fangen die Zuschauer an zu kreischen. Es ist so, als ob ich ihnen sagen würde: Hier ist er! Hier ist der beste Körper! Seht ihn euch an und flippt aus! Weil ihr das, was ihr hier seht, weder morgen noch übermorgen wiedersehen werdet, das ist ein einmaliges Erlebnis.«)

Arnold Schwarzenegger

