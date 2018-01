Musik, die dich schickt

Eine sehr lautes leises Album. Eins der besten des vergangenen Jahres. »The Days of Never Coming Back and Never Getting Nowhere« von Textor & Renz. Minimal-Country mit Kontrabass und Gitarre; geschaffen nicht in den Fieberträumen des Südens der USA, sondern in den Winterlandschaften der schwäbischen Alb.

Das Album kam im Dezember raus. Das schneeweiße Cover hat zwei Monster in der Mitte. Es sind »Tannenmann« und »Strohmann«, zwei Kostüme, mit denen sich die »Skizunft« in Donzdorf (10.000 Einwohner, Landkreis Göppingen) am Fastnachtsumzug beteiligt. Die gibt es nur für Leute, die kleiner sind als 1,80 Meter. Sie sind zu klein für Textor & Renz, für die die ganze schwäbische Provinz zu klein ist. Auch wenn es laut Textor »ziemlich einfach ist, Schwaben rundweg abzulehnen und zwar alles, um dann möglichst weit weg zu gehen, doch das ist mit Tennessee genauso einfach.« Er möchte »Musik machen, die mich schickt«, sagt er, »ich bin interessiert an einer...