Antiheldin am Abgrund

Leicht ist es nicht, jemanden ins Herz zu schließen, der so voller (Selbst-)Hass steckt wie die 24jährige Eileen in Ottessa Moshfeghs gleichnamigem Roman. Eileen hasst ihre kleinen Brüste, ihre Existenz als graue Maus mit Verdauungsstörungen, den schwer alkoholkranken Vater, mit dem sie ein heruntergekommenes Haus bewohnt, und der sie piesackt, wo er nur kann. Sie hasst ihren todlangweiligen Job als Sekretärin in einer Jugendvollzugsanstalt, und die spießige Kleinstadt, die sie abschätzig »X-Ville« nennt, ist ihr ein Graus. Sie trägt tagelang dieselben muffigen Kleider, und Jungfrau, meine Güte, ist sie auch immer no...