Kapital konfrontiert

Man merkt, dass es für die IG Metall (IGM) in diesem Tarifkonflikt um viel geht. Die Gewerkschaft hielt zum Beginn der dritten Tarifrunde am Freitag vormittag eine Kundgebung vor dem Haus der Wirtschaft in Berlin-Charlottenburg ab. Dort fand die Verhandlung für die 100.000 Metaller in Berlin und Brandenburg sowie für die Belegschaft von VW in Sachsen statt. Insgesamt 250 Arbeiter, die zeitgleich mit den Gesprächen in den Warnstreik getreten waren, nahmen an der Kundgebung teil. Die Metaller von Bosch und Pierburg waren vom Stadtteil Prenzlauer Berg aus mit einem Autokorso aus 40 Fahrzeugen nach Charlottenburg gekommen. Auch die Arbeiter des Siemens-Dynamowerkes fanden den Weg zum Verhandlungsort. Sie kämpfen nicht nur für bessere Bedingungen und mehr Lohn, sondern auch für den Erhalt ihrer Stellen. Mit Trommelfässern und Tröten machten die Beschäftigten lautstark auf ihre Forderungen aufmerksam. Neben einer Lohnerhöhung um 6 Prozent und der Möglichkeit ei...