Zweifellos rechtsradikal

Sieben Jahre Gesamtstrafe, so lautet das Urteil gegen Philipp K., der dem rechten Amokschützen David S. im Juli 2016 eine Selbstladepistole verkauft hatte. Die Kammer des Münchner Landgerichts I sprach den 33jährigen am Freitag der fahrlässigen Tötung in neun Fällen, der fahrlässigen Körperverletzung in fünf Fällen und zahlreicher Waffendelikte für schuldig. S. hatte mit der von K. beschafften »Glock 17« vor eineinhalb Jahren im Münchner Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) neun jugendliche Migranten und dann sich selbst erschossen. Zudem hatte er weitere Menschen verletzt.

Den möglichen Strafrahmen schöpfte das Gericht bei weitem nicht aus. Die Nebenklage hatte über Monate hinweg für eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord gekämpft, bei der ein deutlich höheres Strafmaß zu erwarten gewesen wäre. Als die Verteidigung des Beschuldigten am Freitag am Münchner Landgericht zum Plädoyer ansetzte, verließen zahlreiche Hinterbliebene demonstrativ den Gerichtssaal und...