Appell der Funktionäre

Mit Blick auf den SPD-Sonderparteitag am Sonntag haben rund 40 SPD-Politiker einen gemeinsamen Appell unterzeichnet, mit dem seit Freitag der Druck auf unentschlossene Delegierte noch einmal erhöht werden soll. »Aus Verantwortung für Deutschland und Europa – und die SPD« lautet der Titel des bereits am Donnerstag abend via Facebook veröffentlichten Papiers. Den Appell haben unter anderem Yasmin Fahimi, Christoph Matschie, Matthias Platzeck, Carsten Schneider, Gesine Schwan und Wolfgang Thierse unterzeichnet. Mit Niels Annen, Björn Böhning und Benjamin Mikfeld zählen zudem gleich drei ehemalige Juso-Vorsitzende zu den Unterstützern. Insgesamt wächst somit das Lager der Befürwort...