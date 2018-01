»Wir könnten uns noch eine Menge mehr vorstellen«

Union und SPD sollen sich aufeinander zubewegen – so steht das in einer Pressemitteilung des DGB-Bezirks Rheinland-Pfalz/Saarland vom Donnerstag. In der Mitteilung spricht sich der Gewerkschaftsbund auch für die »Aufnahme von Koalitionsverhandlungen« aus. Weshalb?

Im Sondierungsergebnis sind Punkte enthalten, die in die richtige Richtung deuten. Die Parteien haben sich etwa darauf verständigt, Maßnahmen gegen Langzeitarbeitslosigkeit anzustoßen. Auch die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung und die Einführung einer Mindestvergütung für Auszubildende begrüßen wir. Natürlich haben wir noch mehr erwartet und hoffen, dass es in Koalitionsverhandlungen noch zu Korrekturen bei bestimmten Themen kommt. Zum Beispiel muss noch einmal über den Umgang mit sachgrundlosen Befristungen gesprochen werden. Zur Stärkung der Tarifbindung sind im Sondierungsergebnis bislang nur Lippenbekenntnisse enthalten. Auch hätten wir uns gewünscht, dass in d...