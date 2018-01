Berlin. Eine außergewöhnliche Retro­spektive ist derzeit in Köln zu sehen. Das Käthe-Kollwitz-Museum zeigt mehr als 30 Selbstbildnisse der Malerin Tremezza von Brentano. Entstanden sind sie in den letzten 40 Jahren. Käthe Kollwitz wäre letztes Jahr 150 geworden, die Kölnerin von Brentano feierte am letzten 28. November ihren 75. Ein Zufall? Kaum, und wenn, ein glücklicher! Denn beide Künstlerinnen verbindet die intensive Auseinandersetzung mit sich selbst in und mit der Welt, mit dem Alltag und dem Zeitgeschehen.

In Tremezza von Brentanos Bildern steht der Mensch in seinem gesellschaftlichen Kontext im Mittelpunkt. »Künstlerische Chronistin unserer Zeit«, so wird sie im Flyer der bemer...