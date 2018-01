Hohlräume zwischen Laken

»Über Sex kann man nur auf Englisch singen«, sangen einst Tocotronic. Über den neuen Film von François Ozon kann man nur schreiben, wenn man das Ende verrät. Später. Zuerst einmal gibt’s jede Menge Sex. Los geht’s mit einer Männerphantasie. Das zierliche Model Chloé, gespielt von der wirklich hinreißenden Marine Vacth, sucht einen Psychologen auf und verfällt als Frauchen in Not dem männlich schweigsamen Therapeuten. »Wenn Sie mich so ansehen, habe ich das Gefühl, dass ich endlich existiere«, schmachtet die Laszive. Sex.

Durch eine zufällige Begegnung kommt sie darauf, dass ihr neuer Lover einen Zwillingsbruder hat. Ebenfalls Therapeut. Auch da legt Chloé sich auf die Couch. Sex.

Die beiden Brüder, gespielt vom belgischen Dardenne-Darsteller Jérémie Renier (»Das Kind«, »Lornas Schweigen«, »Der Junge mit dem Fahrrad«), sind nicht bloß unterschiedlich. Sie sind Gegensätze. Der eine, V-Kragen-Träger, einfühlsam und zärtlich, der andere grob, gewalttätig und ...