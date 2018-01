Alles andere als fair

Wie jedes Jahr im Januar: Am Donnerstag abend öffnete mit der Grünen Woche die weltweit größte Schau der Ernährungsindustrie ihre Pforten. Zuvor äußerten sich auf dem Berliner Messegelände Funktionäre von Unternehmerverbänden, Vertreter von Nichtregierungsorganisationen (NGO) und Politiker vor Journalisten zu ihren agrar- und umweltpolitischen Vorstellungen und Plänen.

Den Auftakt machten am Morgen Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV) und Bundeslandwirtschaftsminister Chris­tian Schmidt (CSU). Beide arbeiteten sich an Interviewaussagen ab, die zuvor Schmidts Kabinettskollegin Barbara Hendricks (SPD), ihres Zeichens Umweltministerin, getan hatte. Sie hatte die teilweise Überproduktion insbesondere bei Schweinefleisch in der Bundesrepublik kritisiert. Diese treibe die Exportquoten in die Höhe, sagte Hendricks im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (Donnerstagausgabe) und fügte hinzu: »Es ist keine tragfähige Strategie, jeden...