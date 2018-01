Rollback gegen Gleichstellung

An einem bisher noch nicht bekannten Ort in Frankfurt am Main will der rechte Zusammenschluss »Demo für alle« am Samstag ein Symposium veranstalten, um gegen die Gleichstellung von homosexuellen Partnerschaften, die Rechte von Trans- und Intersexuellen sowie Feminismus und die Möglichkeit von Schwangerschaftsabbrüchen mobil zu machen. Vor allem die im letzten Jahr im Bundestag beschlossene »Ehe für alle« stößt den Rechten auf. Ihre Unterstützer kommen unter anderem aus christlich-fundamentalistischen und nationalkonservativen bis extrem rechten Kreisen.

Rückenwind erhalten sie auch von der AfD, die, seit sie im Bundestag vertreten ist, kaum eine Gelegenheit auslässt, um für ein rückwärtsgewandtes Familien- und Gesellschaftsbild zu werben. So missbrauchte die AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst erst am Mittwoch die Fragestunde an die Bundesregierung, in der es eigentlich um die Entwicklung des Elterngeldes ging, um gegen die »Ehe für alle« mobil zu mac...