Ringen um Mehrheiten in der SPD

Im Vorfeld des SPD-Sonderparteitags am Sonntag in Bonn, auf dem 600 Delegierte über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU abstimmen werden, haben sich weitere Landesverbände positioniert. So wird die SPD in Hessen dafür stimmen, wie der Landesvorstand am Donnerstag bekanntgab. Damit ist die Zahl der Landesverbände, welche mit Ja votieren werden, auf fünf angewachsen. Neben der Hessen-SPD haben sich auch die Verbände des Saarlandes, Niedersachsens, Hamburgs und Brandenburgs als Befürworter einer schwarz-roten Koalition positioniert. Ihr Lager vereint demnach gegenwärtig 202 Stimmen auf sich.

