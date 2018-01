Unternehmer hetzt gegen Frauen und Fremde

Winfried Stöcker fällt nicht zum ersten Mal mit verbalen Amokläufen auf. Im Dezember 2014 verbot der Lübecker Medizinunternehmer und Anleger ein Benefizkonzert für Flüchtlinge in dem von ihm übernommenen Jugendstilkaufhaus in Görlitz. Damals sagte er der Sächsischen Zeitung: »Die reisefreudigen Afrikaner sollen sich dafür einsetzen, dass der Lebensstandard in ihrem Afrika gehoben wird, anstelle bei uns betteln zu gehen.« Kritik an diesem Ausfall konterte er in der Taz mit dem Hinweis, er sei kein Rassist. Das Wort »Neger« werde er aber weiter benutzen.

Aktuell sorgen erneut rassistische und frauenfeindliche Äußerungen des 70jährigen für Empörung. Wie erst jetzt bekannt wurde, pöbelte er in einer Rede auf der Weihnachtsfeier der von ihm gegründeten und geleiteten Medizindiagnostikfirma »Euroimmun« in der Lübecker Jakobi-Kirche Ende Dezember gegen die Kampagne »#MeToo«, in deren Rahmen Frauen über ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen berichten. Die Öf...