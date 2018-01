»Es ist eine Schande für den rot-grünen Senat«

Sie sind seit 35 Jahren in Deutschland. Dennoch will Sie die Ausländerbehörde nun in die Türkei abschieben. Warum?

In dem Ablehnungsbescheid, den ich bekommen habe, wird ins Feld geführt, dass es keinen familiären Zusammenhalt gäbe und deshalb der Familiennachzug hinfällig würde. Ich habe vier Kinder hier. Aber ich bin nicht wegen des Familiennachzugs nach Deutschland gekommen. Als ich im November um Verlängerung meines Aufenthalts ansuchte, wurde mir nur noch eine sogenannte Fiktionsbescheinigung für drei Monate ausgestellt, in denen jetzt, nach Jahrzehnten, mein Fall erneut geprüft werden soll.

Ich sehe im Hintergrund dieser Entscheidung andere Gründe: Zum Beispiel wurde mir beim G 20 die Akkreditierung als Journalist verwehrt. Ich gehöre zu den insgesamt 32 Journalisten, die nicht reingelassen wurden. Ich habe zwar vom Bundeskriminalamt danach zwei Briefe bekommen, in denen die Behörde betont, das sei ein Missverständnis gewesen. Aber ich nehme dennoch...