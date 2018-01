Re: Gottes Gastarbeiter

Ausländische Pfarrer in Bayern

Der Sozialpsychologe Klaus Ottomeyer beschreibt die »Neue Rechte« als bestehend aus Leuten, die sich alle eine Stabilisierung wünschten. In Programmen und Gedanken tauche immer die Rückkehr zu intakten Familien, ein Ende des sogenannten Genderwahnsinns auf. Frauke Petry und Heinz-Christian Strache aber, nehmt sie ruhig für alle, seien alle ein- bis zweimal geschieden, sie lebten real in Patchworkfamilien. Und so will die katholische Kirche, so wollen die Einheimischen selbst im Herzland Bayern eben etwas fortsetzen, was in der Konsequenz schon lange nicht mehr gelebt wird. Und dafür braucht man dann die im Zölibat lebenden Gastarbeiter.

