Bullenknullen

Mit der Polizei war und ist es so: Nach einem - sehr schönen - Auftritt im September setzte ich mich des milden Wetters wegen mit einem Glas Wein draußen auf die Treppe des Hotels, hatte meine rote Lederjacke an und einen Borsalino auf dem Kopf. Ein Streifenwagen fuhr vorbei, setzte zurück, und das übliche Bullenpärchen - einer um die 40 und ein Schläger Ende 20 - kam am auf mich zu.

»Ausweis!«, brüllte der Jüngere. »Mit diesem Wort beginnt für Juden der Deutschunterricht«, sagte ich, und da hatte...