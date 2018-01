Die Bewegung lieben

Den kleinen, zusammensteckbaren Tuschepinsel hat sie, glaube ich, immer dabei. Es gibt von ihr wunderbare Skizzen aus Cafés und von öffentlichen Plätzen, die genau mit diesem Reisepinsel und schwarzer Tusche gemacht sind. Bettina Bexte ist Vollblutzeichnerin. Kein Tag ohne Strich, ohne Zeichnen geht es nicht bei der in Hamburg geborenen und seit vielen Jahren in Bremen lebenden Cartoonistin. Es darf wohl auch mal der Bleistift sein: 2016 wurde sie mit dem »Bronzenen Bleistift« des »Deutschen Karikaturenpreises« ausgezeichnet.

Ihre Skizzen haben immer schon den Charme und die Frische, die sich später in den gedruckten Cartoons wiederfinden. Sie sind schnell gezeichnet, graphisch gekonnt und komisch. Oft entsteht in den Vorzeichnungen auch schon Bextes Cartoonpersonal. Die Figuren sind besonders häufig in Bewegung, was um so stärker auffällt, als in Cartoons im allgemeinen gerne auch nur gesessen oder gestanden wird. Der Witz findet sich dann in der Sprechb...