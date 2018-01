Wolz, Pieczka

Als das DDR-Fernsehen Mitte der 70er Jahre Gert Billings TV-Spiel »Der Besuch« in Rostock aufnahm, sollte alles ungestellt wirken, und so spielte Wolf Kaiser in einem wirklichen Konsum bei laufendem Betrieb. Ein Aufnahmeleiter musste die echten Kunden durch den Laden dirigieren. Er sprach eine ältere Kundin an, ob sie auf »Bitte!« mal durchs Bild laufen würde, dann könne sie sich später auf dem Bildschirm sehen. »Nicht nötig«, antwortete sie, »ich war schon oft genug im Fernsehen!«

»Du würdest hier auch Lilli Palmer durchs Bild schicken«, meinte der Regieassistent. »Das ist doch Else Wolz!« Tatsächlich war die unscheinbare Kundin eine der großen Charakterdarstellerinnen des Landes. Nach dem Schauspielstudium in Wien hatte sie Engagements in Düsseldorf und München (wo sie nach dem Krieg auch erste Filmrollen übernahm), ehe sie 1955 zu Brechts Berliner Ensemble stieß. Dass sie hier n...