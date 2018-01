Die zurückgelassenen Bilder

Woody Allen hat wohl Glück gehabt, dass er in den Stürmen moralischer Panik, die in den USA aktuell mal wieder toben, halbwegs außen vor bleiben durfte und nicht weggeweht wurde. Andere hat es da weitaus schwerer erwischt. Auch gute Presse bekommt er mittlerweile eher selten. Aber ist nicht auch »die Presse« auf einem ähnlich konsequenten Selbstabschaffungstrip wie »das Kino«?

Die Filme, die Woody Allen in letzter Zeit in so hübscher Regelmäßigkeit gemacht hat, sind größtenteils leider lausig. Mit seinem neuen Film »Wonder Wheel« verhält es sich da nicht groß anders. Zudem scheint niemand, wirklich niemand darauf noch irgendwie gewartet zu haben.

Wenn die sogenannte Mittelklasse ökonomisch geschröpft wird, ist das Verenden der ihr zugeeigneten Kunst wohl nur konsequent. (»Im reichsten Land der Erde, den USA, verfügen die reichsten 160.000 Familien insgesamt über genau so viel Kapital wie die 145.000.000 ärmsten Familien«, Zygmunt Bauman, »Retrotopia«, Pol...