IG Metall ganz flexibel

Für den laufenden Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie gebe es drei Optionen, erklärte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann am Dienstag vor Pressevertretern in Frankfurt am Main: Der Gewerkschaftsvorstand könne am 26. Januar entscheiden, dass die Verhandlungen fortgeführt werden, falls es bis dahin bedeutende Fortschritte gibt. Dafür sei man mit den Unternehmerverbänden derzeit »nahezu täglich in Gesprächen, insbesondere zur Arbeitszeitproblematik«. Die Alternative: eine weitere Eskalation – entweder in Form von 24-Stunden-Warnstreiks in allen Regionen oder gleich mit Urabstimmungen und unbefristeten Arbeitsniederlegungen in ausgewählten Verhandlungsbezirken.

Die IG Metall gibt sich also ganz flexibel. Angesprochen auf die Forderung der Unternehmer, neben der Option zur vorübergehenden Verkürzung der Arbeitszeiten auch die Möglichkeiten zu deren Verlängerung auszuweiten, betonte Hofmann: »Wir haben ein gutes Modell.« Während einer Hochkonjunktur könnt...