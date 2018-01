»Brüder im Geiste«

»Giuliano war erst 19 Jahre alt, als fünf Projektile einer Glock 17 Generation 4 seinen Körper von hinten durchschlugen. Genausowenig hatten Armela S. (14 Jahre alt, drei Schüsse), Sabine S. (14 Jahre alt, vier Schüsse), Can L. (14 Jahre alt, zwei Schüsse), Roberto R. (15 Jahre alt, zwei Schüsse), Selcuk K. (15 Jahre alt, sechs Schüsse), der 17jährige Choussein D. (vier Schüsse), der 20jährige Dijamant Z. (zwei Schüsse) oder die 45jährige Sevda D. (ein Schuss) nur den Hauch einer Chance, das Massaker zu überleben.« Weinend und schreiend stürmten zahlreiche Angehörige aus dem Gerichtssaal, als Nebenklagevertreter Onur Özata am Montag im Saal 137 des Münchner Justizpalasts diese Passage seines Schlussvortrags verlas und an die Opfer des rechts motivierten Amoklaufs erinnerte, der München im Juli 2016 erschüttert hatte.

Es geht um viel in diesem Prozess. Die von der Staatsanwaltschaft geforderte Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren und zwei Monat...