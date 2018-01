Nachschlag: CIA statt SWR

Immer wenn sich der Fernsehkrimi dem Politthriller nähert, droht er an den ihm eigenen Genregrenzen zu scheitern. Kriminalkommissare, die gegen Geheimdienste ermitteln, das muss, will der Plot nicht gänzlich ins Unrealistische abdriften, unbefriedigend enden. So auch im Wiener »Tatort«, der von drei Aktivisten...