Kämpferische Rhetorik

Die Partei Die Linke muss sich spätestens seit dem Jahreswechsel mit einer Forderung ihres ehemaligen Vorsitzenden Oskar Lafontaine auseinandersetzen. Er hatte eine neue »linke Sammlungsbewegung« verlangt, mit der insbesondere frustrierte ehemalige Wähler von SPD und Grünen »niedrigschwellig« eingesammelt werden sollten. Am Sonntag hatte auch Sahra Wagenknecht, Chefin der Linksfraktion im Bundestag, dieses Anliegen in einem Spiegel-Interview unterstützt (siehe jW vom Montag). Wenn etwas Neues gemeinsam angegangen werde, sei vielleicht die Hürde für Sozialdemokraten geringer, als wenn sie aufgefordert würden, der Linkspartei beizutreten, argumentiert die Politikerin.

Am Montag wandten sich die beiden Vorsitzenden der Partei, Katja Kipping und Bernd Riexinger, erneut gegen den Vorschlag. Sie betonten auf einer Pressekonferenz in Berlin, Die Linke sei eine »Partei in Bewegung«, die als solche größer werden müsse. Dafür sei das Potential vorhanden, wie die er...