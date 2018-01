Hackerutopismus

In den 70er und 80er Jahren herrschte in Teilen der westdeutschen Linken die Vorstellung, der Kapitalismus ließe sich durch die Ausbreitung sozialistischer Selbstverwaltungsprojekte überwinden. Durch Vernetzung der damals überall aus dem Boden sprießenden Landkommunen, genossenschaftlich geführten Betriebe sowie basisdemokratischen Kultur- und Zeitungsprojekte könne der offene Kampf um die politische Macht vermieden werden, hofften damals nicht wenige Aktivisten. Das sollte sich bald als illusionär herausstellen. Richtig ist, dass eine Bewegung zur Überwindung der herrschenden Verhältnisse eine Gegenkultur herausbilden muss. Was unterschätzt wurde, war die Assimiliationskraft des kapitalistischen Systems. Aus Revoluzzern wurden Unternehmer, die Grünen verwandelten sich in eine neoliberale Partei, und die einst linke Taz wurde zur »Kinder-FAZ« (Hermann L. Gremliza).

Heute feiert der Traum einer herrschaftsfreien Machtergreifung durch die Etablierung altern...