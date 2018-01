Waffendealer K. »fahrlässig«

Im Zusammenhang mit dem Amoklauf des 18jährige David S. am 22. Juli 2016 im Olympia-Einkaufszentrum München hat das Landgericht im Verfahren gegen den Waffenverkäufer am vergangenen Mittwoch die Beweisaufnahme geschlossen und alle weiteren Beweisanträge zu Mitwissern und verdeckten Ermittlern abgelehnt. Überraschend hielt die Staatsanwaltschaft unmittelbar darauf ihr Plädoyer. Sie beantragte für den Angeklagten Philipp K. eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren und zwei Monaten wegen fahrlässiger Tötung in neun Fällen, fahrlässiger Körperverletzung in fünf Fällen sowie diverser Verstöße gegen das Waffengesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz.

In einer Pressemitteilung heißt es weiter: »Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hat sich der Angeklagte nicht wegen Beihilfe zu den Morden der Amokt...