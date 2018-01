Aufstand der Basis

Aus den Reihen der SPD gab es am Wochenende Kritik gegen die Neuauflage einer Regierungskoalition mit CDU und CSU. Eine Woche vor dem Sonderparteitag der Sozialdemokraten am 21. Januar in Bonn, auf dem die Sondierungsergebnisse bestätigt werden müssen, forderten Mitglieder Nachbesserungen. Der stellvertretende Parteivorsitzende Ralf Stegner sagte der Welt am Sonntag, die SPD solle nur eine Koalition bilden, wenn auch die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen falle. Auch der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, will nachbessern. Er sehe in dem Sondierungspapier zwar gute Ansätze in der Bildungspolitik und für bessere Arbeit und Ausbildung, sagte er dem Tagesspiegel am Sonntag. Bei den Themen W...